2019-07-16T05:04:07+03:00
Происшествия

В Якутии тушат 15 лесных пожаров

Наиболее тревожная ситуация – в Верхоянье
Нинель ГУСЕВА
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В Верхоянском районе пожары действуют в непосредственной близости от населенных пунктов Сайдыы, Томтор и Эсе-Хайа.В Верхоянском районе пожары действуют в непосредственной близости от населенных пунктов Сайдыы, Томтор и Эсе-Хайа.
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По состоянию на 16 июля в республике тушат 15 лесных пожаров, три из которых удалось локализовать. В Верхоянском районе действуют три лесных пожара на площади 440 га. В Горном районе тушат четыре пожара на площади 74 га.

Наиболее сложная обстановка в Верхоянском районе, где пожары действуют в непосредственной близости от населенных пунктов Сайдыы, Томтор и Эсе-Хайа. Из-за сильных ветров были случаи перекидывания огня через минерализованные полосы.

В тушении пожаров задействованы 397 человек и 20 единиц техники.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда республики под постоянным наблюдением находятся 118 зарегистрированных термоточек в Алданском, Верхневилюйском, Верхоянском, Усть-Янском, Эвено-Бытантайском, Жиганском, Аллаиховском, Оймяконском, Абыйском, Среднеколымском, Кобяйском, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Олекминском, Кобяйском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском и Усть-Майском районах. Общая площадь лесных пожаров составляет 234 478 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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