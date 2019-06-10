«Я рад, что исход боя был такой»: Григорий Попов о поединке с Вайнлендом

10 Июнь 08:21 2019-06-17T09:48:35+03:00

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Для Григория Попова, первого якутянина на ринге UFC, бой 9 июня стал дебютным. Спортсмен выдержал довольно тяжелые удары опытного американца, однако исход стал ясен уже во втором раунде. Эдди Вайнленд нокаутировал Григория Попова.

Сразу после боя в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram Григорий поблагодарил болельщиков за поддержку и поделился впечатлениями.

«Спасибо, кто болел за меня. Насчет этого я вообще не парюсь. Честно говоря, я, наоборот, рад, что исход боя был такой. Самое главное, мои родители не переживают, мой менеджер не переживает. Бой прошел так, как прошел. С Эдди пообщались, он говорит: «Ты меня по печени пробил во втором раунде и в нокдаун я ушел». Но получилось все так, как получилось. Сейчас будут писать, поучать меня. Я, если честно, наоборот, рад этому бою, что именно исход такой получился и те люди, которые не нужны, как раз отсеются. Мне, наоборот, честно если сказать, очень понравился этот бой. Эдди я поздравляю», — сказал боец.

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ИСТОЧНИК KP.RU