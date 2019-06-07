Боец UFC Григорий Попов объяснил, почему отказался от помощи Главы Якутии

7 Июнь 09:53 2019-06-17T09:56:46+03:00

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6 июня Айсен Николаев перечислил спортсмену 100 000 рублей. Однако сам Григорий от денег отказался и прокомментировал ситуацию в прямом эфире Instagram.

«Хочу поблагодарить лично Айсена Сергеевича за его порыв помочь, хочу сразу сказать, что это не гордыня — считаю, что на данный момент в помощи от государственных чинов не нуждаюсь. Буду вдвойне благодарен, если эти деньги действительно пойдут нуждающимся, коим я был буквально в феврале месяце! Сейчас же все хорошо и я счастлив, что представляю свой маленький северный народ на международной арене. Спасибо всем землякам за переживания и поддержку! Ответ от Айсена Сергеевича пришел. Средства направлю на спортсменов до копейки. Всем большое спасибо за понимание», — подчеркнул первый в истории якутский боец UFC Григорий Попов.

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ИСТОЧНИК KP.RU