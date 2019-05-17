2019-05-17T10:20:30+03:00
Происшествия

В Якутске 23-летнего воришку задержали благодаря фиолетовому лаку для ногтей

Возбуждено уголовное дело
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23-летний рецидивист, ранее судимый за грабеж, водворен в изолятор временного содержания.23-летний рецидивист, ранее судимый за грабеж, водворен в изолятор временного содержания.Фото: Архив "КП"
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Сотрудники полиции Якутска задержали подозреваемого в краже благодаря особым приметам. 23-летнего воришку выдал… фиолетовый лак для ногтей.

В полицию с заявлением о краже обратилась жительница Якутска. Приехав к себе на дачу, женщина столкнулась возле калитки с неизвестным молодым человеком, в руках у которого был ее чемодан. Мужчина скрылся прежде, чем она успела что-либо сделать.

Как выяснилось, злоумышленник взломал дверь, проник в дом и похитил электронную книгу и чемодан с одеждой. Женщина описала прибывшим на место полицейским приметы воришки, особенно ей запомнились его ногти, покрытые фиолетовым лаком.

Особая примета помогла сотрудникам угрозыска задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний мужчина, ранее судимый за грабеж.

Возбуждено уголовное дело. Так как на дачу женщины воришка наведался, имея непогашенную судимость, его водворили в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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