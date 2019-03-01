В Якутске набирает обороты «мусорный скандал»
В Якутске набирает обороты «мусорный скандал». Чтобы город не утонул в отходах, санитарной очисткой займется муниципальное предприятие «Жилкомсервис».
Как выяснилось, конфликт между перевозчиками мусора и региональным оператором - компанией «Якутскэкосети» не исчерпан. Срок договора между ними истек 28 февраля, а новый еще не подписан.
Чтобы город не утонул в отходах, обязанности по вывозу мусора в переходный период взял на себя коллектив муниципального предприятия «Жилкомсервис». 1 марта на улицы столицы республики вышел 21 мусоровоз, а также десять грузовиков для вывоза крупногабаритного мусора. Завтра планируется выход на линию 24 мусоровозов и 12 грузовых автомашин.
Работа будет вестись в две смены, с 5 до 22 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU