2019-02-22T04:43:10+03:00
Общество

Мусорного коллапса в Якутске не будет: региональный оператор и перевозчики договорились

Разрешит разногласия и определит объемы финансирования специально созданная согласительная комиссия
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Большинство предпринимателей Якутска не спешат подписывать договоры на вывоз мусора, и эта работа никем не оплачивается.Большинство предпринимателей Якутска не спешат подписывать договоры на вывоз мусора, и эта работа никем не оплачивается.Фото: ЯСИА
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21 февраля в окружной администрации Якутска прошло совещание по текущей ситуации с вывозом мусора. Накануне Ассоциация организаций по обращению с отходами объявила об отказе от работы.

Конфликт связан с тем, что единый региональный оператор – компания «Якутскэкосети» отказалась оплачивать фактически вывезенный за январь мусор в полном объеме. Компания не приняла акт выполненных работ по вывозу мусора за январь: из 61 тысячи кубометров мусора «Якутскэкосети» готовы оплатить только половину. При этом регоператор принял в расчет данные расчетно-билингового центра по сбору платежей, которые далеки от фактических объемов вывезенного мусора.

Ассоциация организаций по обращению с отходами насчитывает 14 предпринимателей. Они отвечают за вывоз мусора с более чем 800 санитарных точек и обслуживают около 60% населения города.

Отдельной темой совещания стал вопрос заключения договоров с юридическими лицами на вывоз мусора. Большинство предпринимателей Якутска не спешат их подписывать и вывоз их мусора фактически никем не оплачивается.

В итоге стороны пришли к компромиссу. «Якутскэкосети» выплатят перевозчикам до понедельника, 25 февраля, остатки долга за январь – 9,7 млн рублей. Разрешит разногласия по фактическим объемам вывоза мусора и определит объемы финансирования специально созданная согласительная комиссия. Кроме того, до 1 марта будет заключено дополнительное соглашение между регоператором и перевозчиками на вывоз крупногабаритного мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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