2019-02-06T08:07:36+03:00
Звезды

Эстафету Года театра Якутии передаст чукотско-эскимосский ансамбль "Эргырон"

Церемония состоится в Русском театре
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В стране стартовал всероссийский театральный марафон, который затронет все регионы. Один за другим театры России будут по цепочке приезжать друг к другу, передавая театральную эстафету. В Якутию с этой миссией 14 февраля приедет государственный чукотско-эскимосский ансамбль "Эргырон".

Эстафету "Эргырон" передаст Русскому драмтеатру им. А.С.Пушкина. 14 февраля на сцене театра состоится торжественная церемония передачи символа эстафеты, а затем зрители увидят театрализованное представление гостей "Мелодии Тундры" (12+).

В Якутск делегация из Чукотского автономного округа приедет в составе 18 человек: руководитель, звукорежиссер, 10 артистов балета и шесть вокалистов. За шесть дней пребывания ансамбль даст пят концертов: 14,15,16 февраля в Якутске на сцене Русского драмтеатра, 17 февраля - в с. Майя Мегино-Кангаласского улуса, 18 февраля - в Покровске Хангаласского улуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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