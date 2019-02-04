2019-02-04T10:28:04+03:00
Общество

В Якутии школьник награжден медалью "За мужество в спасении"

10-летний школьник вынес из горящего дома трех малышей
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Школьнику из села Сунтар Ариану Алексееву вручена медаль Российского союза спасателей «За мужество в спасении».

До юного героя Ариана Алексеева, наконец, доехала его заслуженная медаль, которую ему торжественно вручил глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев. Школьник был представлен к награде Российского союза спасателей «За мужество в спасении».

Напомним, это случай произошел 18 ноября в селе Сунтар. Когда начался пожар, 10-летний Ариан, проявив смекалистость, отвагу и храбрость, вынес из горящего дома трех малышей через окно.

В тот злополучный день мальчика разбудил лай собак. Испугавшись, но взяв себя в руки, он открыл окно, разбудил детей находящихся в доме, вытащил всех на улицу и самостоятельно до прибытия пожарного подразделения эвакуировал их в соседний дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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