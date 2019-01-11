11 Янв. 2019 2019-01-11T07:42:19+03:00

Два бензовоза, груженые 60 тоннами дизтоплива, провалились под лед на правом берегу реки Алдан.

Два бензовоза провалились под лед вечером 10 января

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Площадь разлива нефтепродуктов на реке Алдан составила 1,5 на 2,5 метра. На месте происшествия работают специалисты Томпонской инспекции охраны природы.

Инцидент произошел на 366 км федеральной трассы «Колыма». Два бензовоза алданского предприятия «Энергия», груженые в общей сложности 60 тоннами дизельного топлива, провалились под лед на правом берегу реки Алдан.

Автомобиль SCANIA провалился под лед на глубину около 1,5 метров. Как выяснилось в ходе проверки, утечка нефтепродуктов произошла только из бензовоза IVECO, который провалился под лед в 25 метрах от первого. Площадь зоны разлива нефтепродуктов составила 1,5 на 2,5 метра.

Госинспекторы отобрали пробы воды для проведения лабораторных исследований, возбуждено административное дело. Размер ущерба, причиненный водному объекту, будет определен после расчета объема разлитых нефтепродуктов.

Топливо из цистерн застрявших во льду бензовозов откачали. Начаты работы по извлечению автомобилей изо льда. Проезду по переправе они не мешают.

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