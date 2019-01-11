2019-01-11T09:24:00+03:00
Происшествия

В Якутии под лед провалились два бензовоза

Инцидент произошел на переправе через реку Алдан
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В результате ЧП произошла утечка дизтоплива, погибших и пострадавших нет.В результате ЧП произошла утечка дизтоплива, погибших и пострадавших нет.
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На переправе через реку Алдан под лед провалились два бензовоза. Инцидент произошел вечером 10 января в 16 км от села Мегино-Алдан.

Как выяснилось, на 366 км федеральной трассы «Колыма» ушли под лед бензовозы «Сканиа» и «Ивеко», принадлежащие частному предпринимателю.

На место происшествия выехал начальник пожарной части села Мегино-Алдан. Как выяснилось, бензовозы перевозили дизтопливо на нефтебазу в Хандыгу. «Скания» перевозила более 26 тонн дизтоплива, «Ивеко» - 25,9 тонны.

В результате ЧП произошла утечка дизтоплива, её объемы и площадь разлива устанавливаются. В настоящее время на месте происшествия работают бульдозер с тралом и две машины для перекачки топлива. Как сообщают в государственной противопожарной службе Якутии, погибших и пострадавших нет.

Предположительной причиной случившегося стало превышение тоннажа грузоперевозок на данном участке. Движение по ледовой переправе через Алдан на этом участке разрешено для транспорта весом не более 30 тонн.

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