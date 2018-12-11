2018-12-11T10:57:03+03:00
Общество

На защиту бездомной якутянки, которой не дали пенсию, встала прокуратура Якутска

В Пенсионном фонде пожилой женщине без прописки отказались платить социальную пенсию
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За защитой прав пожилой женщины представители надзорного ведомства обратились в суд.За защитой прав пожилой женщины представители надзорного ведомства обратились в суд.
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Пожилой якутянке отказали в выдаче пенсии из-за отсутствия прописки. В прокуратуре Якутска с позицией республиканского управления Пенсионного фонда не согласились.

Как выяснилось, пожилой женщине отказали в назначении социальной пенсии по старости из-за отсутствия прописки. Однако, как отметили в надзорном ведомстве, по закону граждане, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства на территории России, имеют право обратиться за получением пенсии по месту фактического проживания.

При отсутствии регистрации фактическое проживание может быть подтверждено личным заявлением гражданина.

В республиканском управлении Пенсионного фонда представление прокуратуры отклонили. За защитой прав пожилой женщины представители надзорного ведомства обратились в суд.

Исковое заявление было удовлетворено. Суд отменил решение управления Пенсионного фонда в Якутске, обязав его назначить заявительнице пенсию.

Решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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