2018-12-11T10:57:03+03:00
Общество

На защиту бездомной якутянки, которой не дали пенсию, встала прокуратура Якутска

В Пенсионном фонде пожилой женщине без прописки отказались платить социальную пенсию
Поделиться:
За защитой прав пожилой женщины представители надзорного ведомства обратились в суд.За защитой прав пожилой женщины представители надзорного ведомства обратились в суд.
Изменить размер текста:

Пожилой якутянке отказали в выдаче пенсии из-за отсутствия прописки. В прокуратуре Якутска с позицией республиканского управления Пенсионного фонда не согласились.

Как выяснилось, пожилой женщине отказали в назначении социальной пенсии по старости из-за отсутствия прописки. Однако, как отметили в надзорном ведомстве, по закону граждане, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства на территории России, имеют право обратиться за получением пенсии по месту фактического проживания.

При отсутствии регистрации фактическое проживание может быть подтверждено личным заявлением гражданина.

В республиканском управлении Пенсионного фонда представление прокуратуры отклонили. За защитой прав пожилой женщины представители надзорного ведомства обратились в суд.

Исковое заявление было удовлетворено. Суд отменил решение управления Пенсионного фонда в Якутске, обязав его назначить заявительнице пенсию.

Решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске готовят к открытию новую школу
В Якутске задержали наркосбытчицу с «синтетикой» на 5 млн рублей
Участники программы переселения соотечественников смогут получить «дальневосточные гектары»
В столице республики пройдут «Дни Сахалина в Якутии»
В поселке Черский восстановили работу котельной
В Якутии стартует новый телепроект «Правительство LIVE»
В Намском районе Якутии семеро детей-сирот праздновали новоселье в новых домах
Капитан теплохода, посадивший судно на мель в Якутии, отделался штрафом
Туман нарушил работу аэропорта Якутск
В пригороде Якутска сгорел частный дом, один человек погиб
На выплату социальных доплат к пенсиям Якутия получит 1,28 млрд рублей
Семь камер фото-видеофиксации установлены на федеральной трассе Невер-Якутск
Глава Якутии вошёл в топ-20 самых цитируемых блогеров-губернаторов
Эстафета огня игр «Дети Азии» пройдёт по центральным улицам Якутска
В Якутске может появиться второй надземный пешеходный переход
«Headliner года»: якутянка Сардана Саввина вошла в топ-5 в номинации «Культура и искусство»
К разработке программы развития Дальнего Востока привлекут всех жителей России
В Якутии 12 предприятий-банкротов должны работникам более 63 млн рублей
Новая жизнь Дальнего Востока: у региона появилась своя литературная премия