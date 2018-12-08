Айсен Николаев – в тройке лидеров рейтинга губернаторов Дальнего Востока

8 Дек. 06:40 2018-12-08T06:40:10+03:00

Наиболее часто имя главы Якутии упоминалось в СМИ в связи с организацией собственного производства топлива для нужд республики. Фото: ЯСИА

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Айсен Николаев стал одним из лидеров ноябрьского медиарейтинга глав субъектов Дальнего Востока от компании «Медиалогия».

В первую тройку вошли врио главы Приморского края Олег Кожемяко, глава Якутии Айсен Николаев и врио главы Забайкальского края Александр Осипов.

По данным «Медиалогии», наиболее часто имя главы Якутии упоминалось в СМИ в связи с организацией собственного производства топлива для нужд республики, докладом премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву об окончании восстановительных работ по ликвидации последствий паводка, а также рабочей встречей с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.