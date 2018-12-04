Зима-2019 будет теплой. Но не в Якутии

СЕГОДНЯ 09:24 2018-12-04T09:24:02+03:00

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Вступающая в свои права зима в России будет теплой. Но не везде.

По прогнозу, холоднее, чем в прошлом году, в январе будет в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского и Сибирского округов, на большей части Якутии и Чукотки. Средняя месячная температура воздуха выше нормы ожидается в Северо-Кавказском федеральном округе, на большей части Южного и юго-западе Сибирского федеральных округов.

- Глобальное потепление наиболее заметно в зимнее время, поэтому зимы в России существенно потеплели. "Сиротские зимы" наблюдаются у нас последние двадцать лет, - рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В феврале температура выше нормы прогнозируется на юге Центрального федерального округа, в Южном и Северо-Кавказском округах. Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на Таймыре, на северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.

Во всех остальных регионах температура в январе и феврале ожидается в пределах средних месячных показателей.