В рамках нацпроекта «Культура» Якутия получит более полумиллиарда рублей

СЕГОДНЯ 07:48 2018-11-28T07:48:55+03:00

Якутия вошла в число первых восьми регионов страны, где будут строиться Центры культурного развития.

Средства пойдут на строительство домов культуры и приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств

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Якутия получит более полумиллиарда рублей в рамках национального проекта «Культура». По словам министра культуры республики Юрия Куприянова, предварительная сумма, подтвержденная в трехлетнем бюджете РФ по заявкам Якутии — 523 млн рублей.

Также будет выделено дополнительное финансирование в размере 116 млн рублей на достройку двух домов культуры в Горном и Усть-Алданском районах.

Якутия вошла в число первых восьми регионов страны, где в рамках национального проекта «Культура» будут строиться Центры культурного развития — с кинозалом, зрительным залом на 200-300 мест, кафетерием, детской школой искусств и библиотекой. Такие центры будут строиться в городах с населением не более трехсот тысяч человек.

За три года в России будут построены 39 центров культурного развития. Населенные пункты республики, в которых они появятся, будут определены в ближайшее время.

Также за счет федеральных средств будут приобретать музыкальные инструменты для детских школ искусств.