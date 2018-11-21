2018-11-21T06:30:56+03:00
Спорт

В Якутск прибыли десять иностранных команд - участников чемпионата мира по мас-рестлингу

Всего в рамках проведения чемпионата Якутск посетят более 300 гостей
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III чемпионат мира по мас-рестлингу пройдет в Якутске 24-25 ноября.III чемпионат мира по мас-рестлингу пройдет в Якутске 24-25 ноября.Фото: ЯСИА
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21 ноября в столицу республики прибыли 56 участников чемпионата мира по мас-рестлингу из США, Канады, Афганистана, Германии, Украины, Венгрии, Новой Зеландии, Польши, Финляндии и Индии.

В составе венгерской делегации в Якутск прилетела съемочная группа, которая будет снимать фильм о чемпионате.

Завтра в Якутск прилетят еще 122 спортсмена.

Всего в рамках проведения чемпионата Якутск посетят более 300 гостей.

III чемпионат мира по мас-рестлингу пройдет в Якутске 24-25 ноября.

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