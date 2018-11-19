На деньги от продажи джипов мэрии в Якутске организуют социальное такси

СЕГОДНЯ 10:17 2018-11-19T10:25:27+03:00

Конечная цена автомобилей будет определена по результатам аукционов.

На торги выставят четыре автомобиля представительского класса

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На средства от продажи четырех автомобилей представительского класса, принадлежащих мэрии, в Якутске организуют социальное такси. Соответствующие распоряжения подписала глава окружной администрации Сардана Авксентьева.

На торги выставят два автомобиля Toyota Land Cruiser 2013 года, Nissan Patrol 2013 года и Toyota Land Cruiser 2007 года.

Машины реализуются без государственных номеров, которые остаются в автопарке администрации. Конечная цена автомобилей будет определена по результатам аукционов.

Часть полученных средств пойдет на погашение задолженности муниципальных предприятий, на балансе которых находились машины, - «Агентства по развитию территорий» и «АРТ».

Оставшаяся часть денег будет направлена на организацию работы социального такси, сообщили в департаменте имущественных и земельных отношений окружной администрации.

Объявления о торгах размещены на сайтах якутск.рф и torgi.gov.ru. Там же можно ознакомиться с требованиями к пакету документов для участников торгов.