Глава Якутска встретится с предпринимателями в формате «открытого микрофона»
Бизнесмены смогут задать наболевшие вопросы мэру Якутска лично
Стороны обсудят вопросы развития городской бизнес-среды.Фото: ЯСИА
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29 ноября в Якутске пройдет встреча предпринимателей с мэром столицы Сарданой Авксентьевой. Стороны обсудят вопросы развития городской бизнес-среды и проблемы в сфере частной деловой активности.
В рамках мероприятия предприниматели смогут задать наболевшие вопросы мэру Якутска лично в формате «открытого микрофона».
Организатором встречи «без галстуков» выступает Якутское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ».
Встреча состоится 29 ноября в 17:00 в РК «Муус Хайа» по адресу: Якутск, ул. Петровского, д. 13, второй этаж.