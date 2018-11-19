Глава Якутска встретится с предпринимателями в формате «открытого микрофона»

СЕГОДНЯ 07:11 2018-11-19T07:13:58+03:00

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29 ноября в Якутске пройдет встреча предпринимателей с мэром столицы Сарданой Авксентьевой. Стороны обсудят вопросы развития городской бизнес-среды и проблемы в сфере частной деловой активности.

В рамках мероприятия предприниматели смогут задать наболевшие вопросы мэру Якутска лично в формате «открытого микрофона».

Организатором встречи «без галстуков» выступает Якутское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ».

Встреча состоится 29 ноября в 17:00 в РК «Муус Хайа» по адресу: Якутск, ул. Петровского, д. 13, второй этаж.