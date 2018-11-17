В двух крупнейших городах Якутии - новые прокуроры

СЕГОДНЯ 06:49 2018-11-17T06:49:43+03:00

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Приказом Генпрокурора России в двух городах Якутии назначены новые прокуроры.

Прокурором Якутска назначен Владислав Денисюк.

Денисюк В.В. родился в 1981 году. Выпускник Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права по специальности «юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры начал в декабре 2003 года, пройдя путь от помощника прокурора Комсомольского района Хабаровского края до прокурора Константиновского района Амурской области.

До назначения прокурором Якутска возглавлял прокуратуру Нерюнгри.

Прокурором Нерюнгри назначен Андрей Орлов.

Орлов А.Ю. родился в 1974 году. Выпускник Челябинского государственного университета по специальности «юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры начал в июле 2004 года, пройдя путь от старшего помощника прокурора Удачного до старшего помощника прокурора республики по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе.

До назначения прокурором Нерюнгри состоял в должности прокурора Алданского района.