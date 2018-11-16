2018-11-16T11:58:06+03:00
Звезды

Церемонию открытия «Игр Манчаары» назвали лучшим спортивно-зрелищным мероприятием России

Премия в этой номинации присуждается за достижения в области массовых форм театрального искусства
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--Фото: ЯСИА
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Театрализованное представление в рамках церемонии открытия ХХ спортивных «Игр Манчаары» отмечено национальной премией «Театр масс» в номинации «Лучшее спортивно-зрелищное мероприятие». Церемония вручения премии прошла 15 ноября в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Премия в этой номинации присуждается за достижения в области массовых форм театрального искусства.

В 2017 году в номинации «Лучшее спортивно-зрелищное мероприятие» была отмечена торжественная церемония открытия финального этапа Кубка мира по биатлону.

ХХ Спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары» прошла с 6 по 9 июля 2017 года в Верхневилюйском районе республики и стала одной из самых масштабных за всю историю соревнований.

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