За концепцию «Парка будущих поколений» в Якутске возьмутся лучшие российские архитекторы

СЕГОДНЯ 09:18 2018-11-16T09:18:32+03:00

Объект разместится на территории в 2,4 га в 79 квартале Якутска.

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20 ноября будет дан старт открытому всероссийскому конкурсу на разработку архитектурной концепции «Парка будущих поколений» в Якутске. Для разработки инновационного общественного пространства планируют привлечь лучших российских архитекторов и проектировщиков.

«Парк будущих поколений» должен стать общественным пространством нового типа: максимально функциональным и круглогодично используемым, что весьма непросто в условиях Крайнего Севера.

Под будущий парк выделена пустующая территория в 79 квартале Якутска общей площадью 2,4 га недалеко от центра города.

- Разработанная концепция должна стать неким модельным решением, применимым для других городов на вечной мерзлоте. Она должна показать, что комфортная городская среда – всеобъемлющее понятие, на которое не влияют климатические условия. Они лишь задают определенные, не всегда простые, параметры для создания эффективных и эргономичных решений, востребованных современным поколением, - отметил глава оргкомитета конкурса Сергей Георгиевский.