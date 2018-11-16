2018-11-16T09:18:32+03:00
Общество

За концепцию «Парка будущих поколений» в Якутске возьмутся лучшие российские архитекторы

Будущий парк должен стать общественным пространством нового типа
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Объект разместится на территории в 2,4 га в 79 квартале Якутска.Объект разместится на территории в 2,4 га в 79 квартале Якутска.
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20 ноября будет дан старт открытому всероссийскому конкурсу на разработку архитектурной концепции «Парка будущих поколений» в Якутске. Для разработки инновационного общественного пространства планируют привлечь лучших российских архитекторов и проектировщиков.

«Парк будущих поколений» должен стать общественным пространством нового типа: максимально функциональным и круглогодично используемым, что весьма непросто в условиях Крайнего Севера.

Под будущий парк выделена пустующая территория в 79 квартале Якутска общей площадью 2,4 га недалеко от центра города.

- Разработанная концепция должна стать неким модельным решением, применимым для других городов на вечной мерзлоте. Она должна показать, что комфортная городская среда – всеобъемлющее понятие, на которое не влияют климатические условия. Они лишь задают определенные, не всегда простые, параметры для создания эффективных и эргономичных решений, востребованных современным поколением, - отметил глава оргкомитета конкурса Сергей Георгиевский.

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