2018-11-16T05:21:03+03:00
Общество

Якутия может стать пилотным регионом по запрету продажи алкоголя лицам младше 21 года

Инициатива войдет в перечень предложений «Мои идеи — Дальнему Востоку»
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77% жителей страны поддерживают повышение возраста покупателей алкоголя до 21 года.77% жителей страны поддерживают повышение возраста покупателей алкоголя до 21 года.
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Увеличить возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года предлагают общественники Якутии. Инициатива команды федерального проекта «Трезвая Россия» и Общественной палаты республики войдет в перечень предложений «Мои идеи — Дальнему Востоку».

Общественники Якутии также выступают за разработку соответствующего регионального закона.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения и экспертного центра «Трезвой России», 77% жителей страны поддерживают повышение возраста покупателей алкоголя до 21 года. Инициатива получила название «Закон 21».

Общественная палата республики предложила сделать Якутию пилотным проектом по повышению возраста покупателей алкогольной продукции.

Надо отметить, что общественные слушания в рамках федерального проекта «Трезвая Россия» проводятся по всей стране. Инициативу поддержали зампред Совета Федерации Андрей Турчак, министр здравоохранения России Вероника Скворцова и руководители 30 регионов России.

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