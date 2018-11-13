Олонхо в китайских традициях: в Санкт-Петербурге покажут спектакль «Туйаарыма Куо»
Постоянное представительство Якутии при президенте России приглашает жителей Санкт-Петербурга, гостей культурной столицы и якутян на премьеру спектакля «Туйаарыма Куо». В постановке заняты артисты из Китая и Якутии.
Этот международный проект стал результатом творческого союза Северного театра оперы Куньцю и театра Олонхо.
Завораживающий мир Олонхо, воплощенный в традициях куньшанской оперы, позволит зрителю увидеть удивительную близость этих древнейших форм искусства, столь разных на первый взгляд. Вечная тема борьбы Добра и Зла, Света и Тьмы в этой постановке побуждает публику еще раз задуматься о трудности достижения Истины и всеобщего Мира на земле.
Премьера спектакля «Туйаарыма Куо» в Санкт-Петербурге пройдет в театре «Балтийский Дом» 17 ноября.