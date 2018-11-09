2018-11-09T04:45:34+03:00
Происшествия

В Якутии будут судить виновника ДТП, унесшего девять жизней

Ему грозит до семи лет лишения свободы
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При столкновении «УАЗ» загорелсяПри столкновении «УАЗ» загорелся
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Резонансное ДТП произошло ночью 8 декабря 2017 года в Мегино-Кангаласском районе Якутии. Столкнулись «КамАЗ» и «УАЗ», погибли 9 человек.

По дороге у большегруза отказали фары, однако водитель продолжил движение, разместив на приборной панели включенный налобный фонарь «Эра». При этом, как установило следствие, скорость автомашины составляла около 65 километров в час.

На федеральной трассе «Колыма» «КамАЗ» столкнулся с автомобилем «УАЗ», в салоне которого находилось 11 пассажиров. При столкновении «УАЗ» загорелся. В результате аварии погибло 9 человек, в том числе двухлетний ребенок, еще двое получили тяжелые травмы.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд. Виновнику аварии грозит до семи лет лишения свободы.

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