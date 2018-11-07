В Якутске откроют фабрику по производству мороженого

СЕГОДНЯ 11:15 2018-11-07T11:15:21+03:00

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9 ноября в микрорайоне Марха состоится открытие фабрики мороженого «Сластена».

Этого производителя знают в Якутии более 15 лет. В этом году предприятие запускает в работу итальянское оборудование. Теперь под местным брендом будут выпускаться новые виды мороженого, в том числе широкий ассортимент эскимо.

В рамках торжественного открытия гостям проведут экскурсию по фабрике и дегустацию продукции.