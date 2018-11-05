С начала года в Якутии добыли 13 млн тонн угля

5 Нояб. 06:59 2018-11-05T07:15:20+03:00

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За 9 месяцев текущего года недропользователи Якутии добыли 13 млн тонн угля.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, объемы добычи твердого топлива выросли на 5,2%. Прирост обеспечили компании «Колмар» и «Эльгауголь», которые улучшили свои прошлогодние показатели на 24 и 28% соответственно.

Как сообщается на сайте Минпрома Якутии, в настоящее время на территории Якутии добычу угля ведут 9 предприятий: «Якутуголь», «Эльгауголь», «Колмар», «Долгучан», «Сунтарцеолит», «Телен», а также Кировский, Зырянский и Сангарский угольные разрезы.

Угледобывающие предприятия республики условно разделены на Северную и Южную группы.

Северная группа предприятий ведёт добычу энергетических и бурых углей для нужд жилищно-коммунального хозяйства республики.

Работа угледобывающих предприятий Юга республики ориентирована в основном на поставку угля за пределы Якутии (Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край, Амурская область и др.) и на экспорт (Япония, Китай, Швейцария и др.).