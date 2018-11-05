2018-11-05T07:15:20+03:00
Экономика

С начала года в Якутии добыли 13 млн тонн угля

На территории республики уголь добывают 9 предприятий
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

За 9 месяцев текущего года недропользователи Якутии добыли 13 млн тонн угля.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, объемы добычи твердого топлива выросли на 5,2%. Прирост обеспечили компании «Колмар» и «Эльгауголь», которые улучшили свои прошлогодние показатели на 24 и 28% соответственно.

Как сообщается на сайте Минпрома Якутии, в настоящее время на территории Якутии добычу угля ведут 9 предприятий: «Якутуголь», «Эльгауголь», «Колмар», «Долгучан», «Сунтарцеолит», «Телен», а также Кировский, Зырянский и Сангарский угольные разрезы.

Угледобывающие предприятия республики условно разделены на Северную и Южную группы.

Северная группа предприятий ведёт добычу энергетических и бурых углей для нужд жилищно-коммунального хозяйства республики.

Работа угледобывающих предприятий Юга республики ориентирована в основном на поставку угля за пределы Якутии (Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край, Амурская область и др.) и на экспорт (Япония, Китай, Швейцария и др.).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутии оштрафовали мужчину, который устроил дебош на борту самолета
Жители Якутска задолжали за капремонт более 200 млн рублей
В Якутске откроют фабрику по производству мороженого
В зоопарке Якутска "поселилась" краснокнижная птица
На ремонт улиц Якутска направят около 1,5 млрд рублей
На Якутию надвигаются 40-градусные морозы
В Якутске построят центр адаптивного спорта и крытый стрелковый тир
Якутский театр планирует организовать гастроли на родине Шекспира
Новые кадровые назначения в мэрии Якуска
Якутяне завоевали восемь медалей на Чемпионате мира по русским шашкам
В Якутии к грузовым перевозкам привлекли ледокол
На чемпионат мира по мас-рестлингу в Якутске нужны волонтеры
АЛРОСА оспорит в суде штраф за загрязнение реки Ирелях
В Якутии задержали мужчину с 2,5 кг золота в карманах
В Якутске пройдет чемпионат по лыжным гонкам «Вечерние огни Туймаады»
«Лидеры России»: Якутия в первой тройке по числу участников на Дальнем Востоке
Паромные перевозки между Якутском и Нижним Бестяхом завершены
Следователи проверяют информацию о жестоком избиении подростков в Якутии
Девятилетний Валерий Кузаков из Якутии победил во Всероссийском вокальном конкурсе «Юная звезда»
Глава Якутска стала лидером медиарейтинга мэров Дальнего Востока
При поддержке движения «Моя Якутия в XXI веке» будут построены 82 социальных объекта
Процесс замены газового оборудования в многоквартирных домах Якутии будет ускорен
В Якутии появятся новые территории опережающего развития