2018-11-04T05:06:26+03:00
Общество

Процесс замены газового оборудования в многоквартирных домах Якутии будет ускорен

В столице республики уже остались без газа жители 22 многоэтажек
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--Фото: ЯСИА
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В Якутии ищут решение вопроса замены в многоэтажках внутридомового газового оборудования с истекшим сроком годности. По информации Фонда капремонта Якутии, на сегодняшний день в республике насчитывается 549 таких домов.

Ситуация сложная – в Якутске уже остались без газа жители 22 многоквартирных домов.

Для решения проблемы Фонд капитального ремонта Якутии предложил компании «Сахатранснефтегаз» пилотный проект по ускоренной замене газового оборудования. Программа позволит решить вопрос в течение ближайших 2-3 лет.

В Региональную программу капремонта на 2018-2019 год вошли 148 многоквартирных домов. Также специалисты обследуют 78 деревянных домов для определения целесообразности проведения капитального ремонта.

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