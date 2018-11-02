2018-11-02T07:37:54+03:00
Общество

В Якутии рассмотрят заявление о банкротстве пенсионного фонда «Эрэл»

Признать фонд финансово несостоятельным просит Агентство по страхованию вкладов
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Арбитражный суд Якутии принял заявление о признании банкротом негосударственного пенсионного фонда «Эрэл». В суд обратилось Агентство по страхованию вкладов, выступающее ликвидатором фонда.

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 20 ноября 2018 года.

Банк России аннулировал лицензию негосударственного пенсионного фонда «Эрэл» на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в ноябре 2015 года, в отношении фонда была введена процедура принудительной ликвидации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Якутска задолжали за капремонт более 200 млн рублей
В Якутске откроют фабрику по производству мороженого
В зоопарке Якутска "поселилась" краснокнижная птица
На ремонт улиц Якутска направят около 1,5 млрд рублей
На Якутию надвигаются 40-градусные морозы
В Якутске построят центр адаптивного спорта и крытый стрелковый тир
Якутский театр планирует организовать гастроли на родине Шекспира
Новые кадровые назначения в мэрии Якуска
Якутяне завоевали восемь медалей на Чемпионате мира по русским шашкам
В Якутии к грузовым перевозкам привлекли ледокол
На чемпионат мира по мас-рестлингу в Якутске нужны волонтеры
АЛРОСА оспорит в суде штраф за загрязнение реки Ирелях
В Якутии задержали мужчину с 2,5 кг золота в карманах
В Якутске пройдет чемпионат по лыжным гонкам «Вечерние огни Туймаады»
«Лидеры России»: Якутия в первой тройке по числу участников на Дальнем Востоке
Паромные перевозки между Якутском и Нижним Бестяхом завершены
Следователи проверяют информацию о жестоком избиении подростков в Якутии
Девятилетний Валерий Кузаков из Якутии победил во Всероссийском вокальном конкурсе «Юная звезда»
С начала года в Якутии добыли 13 млн тонн угля
Глава Якутска стала лидером медиарейтинга мэров Дальнего Востока
При поддержке движения «Моя Якутия в XXI веке» будут построены 82 социальных объекта
Процесс замены газового оборудования в многоквартирных домах Якутии будет ускорен
В Якутии появятся новые территории опережающего развития