В Якутии рассмотрят заявление о банкротстве пенсионного фонда «Эрэл»

2 Нояб. 07:37 2018-11-02T07:37:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Арбитражный суд Якутии принял заявление о признании банкротом негосударственного пенсионного фонда «Эрэл». В суд обратилось Агентство по страхованию вкладов, выступающее ликвидатором фонда.

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 20 ноября 2018 года.

Банк России аннулировал лицензию негосударственного пенсионного фонда «Эрэл» на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в ноябре 2015 года, в отношении фонда была введена процедура принудительной ликвидации.