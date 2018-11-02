С месторождения в Якутии похитили песок на 4,3 млн рублей

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Хангаласского района.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

По данным прокурорской проверки, сумма причиненного ущерба превысила 4,3 млн рублей.

Более 25 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси похищено с месторождения «Сталинка» в Хангаласском районе Якутии.

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