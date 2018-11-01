2018-11-01T11:04:20+03:00
Общество

Авиакомпания «Якутия» вернет пассажирам стоимость билетов на международные рейсы

Запрет на выполнение региональным перевозчиком международных авиарейсов будет действовать до момента устранения замечаний
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--Фото: ЯСИА
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Авиакомпания «Якутия» временно приостанавливает продажу билетов на международные рейсы, вылет которых запланирован с 5 ноября 2018 года.

По обращению пассажиров перевозчик произведет возврат стоимости авиабилетов в полном объеме, без штрафов и сборов, на следующие рейсы:

ЯК № 501/502 Якутск - Харбин - Якутск с 08.11.2018 по 28.03.2019;

ЯК №549/550 Южно-Сахалинск - Нарита - Южно-Сахалинск с 06.11.2018 по 29.03.2019;

ЯК № 763/764 Краснодар - Прага - Краснодар с 11.11.2018 по 24.03.2019;

ЯК № 767/768 Краснодар - Прага - Краснодар, 29.12.2018, 03.01.2019, 09.01.2019;

ЯК №505/506 Якутск - Сеул - Якутск с 11.11.2018 по 24.03.2019;

ЯК №591/592 Иркутск - Ташкент - Иркутск с 10.11.2018 по 30.03.2019.

Возврат средств будет производиться по месту приобретения билетов, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Якутия».

В настоящее время руководство предприятия ведет переговоры с другими перевозчиками о выполнении ряда рейсов АК «Якутия».

Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

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