Авиакомпания «Якутия» вернет пассажирам стоимость билетов на международные рейсы
Авиакомпания «Якутия» временно приостанавливает продажу билетов на международные рейсы, вылет которых запланирован с 5 ноября 2018 года.
По обращению пассажиров перевозчик произведет возврат стоимости авиабилетов в полном объеме, без штрафов и сборов, на следующие рейсы:
ЯК № 501/502 Якутск - Харбин - Якутск с 08.11.2018 по 28.03.2019;
ЯК №549/550 Южно-Сахалинск - Нарита - Южно-Сахалинск с 06.11.2018 по 29.03.2019;
ЯК № 763/764 Краснодар - Прага - Краснодар с 11.11.2018 по 24.03.2019;
ЯК № 767/768 Краснодар - Прага - Краснодар, 29.12.2018, 03.01.2019, 09.01.2019;
ЯК №505/506 Якутск - Сеул - Якутск с 11.11.2018 по 24.03.2019;
ЯК №591/592 Иркутск - Ташкент - Иркутск с 10.11.2018 по 30.03.2019.
Возврат средств будет производиться по месту приобретения билетов, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Якутия».
В настоящее время руководство предприятия ведет переговоры с другими перевозчиками о выполнении ряда рейсов АК «Якутия».
Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.