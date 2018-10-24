В Якутии инвалид взыскал с клиники 600 тысяч рублей
Мужчина, передвигающийся на инвалидном кресле, в июле этого года обратился в одну из стоматологических клиник Якутска. Так как здание не было оборудовано пандусом и поручнями, инвалид упал и получил травмы.
При падении с лестницы мужчина получил перелом и кататравму. Пострадавший решил обратиться в суд, чтобы взыскать с клиники моральный и физический ущерб. Отметим, стоматологическая клиника расположена в административном здании, недоступном для инвалидов и маломобильных групп населения.
По иску прокуратуры Якутска суд взыскал в пользу пострадавшего 600 тысяч рублей в счет компенсации причиненного вреда. В адрес владельцев здания внесено представление об устранении выявленных нарушений, его исполнение контролирует прокуратура.