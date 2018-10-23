Аэропорт "Якутск" начал принимать задержанные из-за тумана рейсы

23 Окт. 04:00 2018-10-23T04:00:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Аэропорт «Якутск» начал принимать задержанные рейсы. Рейсы 1759 Москва – Якутск АК «Аэрофлот» и 474 Сочи — Москва — Якутск АК «Якутия» прибыли сегодня утром.

В пресс-службе аэропорта «Якутск» уточнили, что прибытие задержанных рейсов 490 Новосибирск – Якутск авиакомпании «Якутия» из Нерюнгри и международного рейса 506 Сеул – Якутск авиакомпании «Якутия» в аэропорту ожидается в ближайшие часы. Рейс 478 Москва — Якутск должен прибыть в аэропорт «Якутск» в 8:50.

Рейсы от 23 октября выполняются по расписанию, отмечается в сообщении.

Как сообщала пресс-служба главы и правительства Якутии, для пассажиров задержанных рейсов были подготовлены два пункта временного размещения на 660 мест: в ДК «Юность» в посёлке Чульман и в ДК «Якутия» в поселке Серебряный Бор. Для них организовали всестороннее жизнеобеспечение, авиакомпании обеспечивают их горячим питанием и бутилированной водой.