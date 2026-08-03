«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» выпустила 300 тысяч мальков в Вилюйское водохранилище

Фото: Пресс-служба «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

Восполнение водных биоресурсов - часть системной работы по сохранению экосистем уникальной природы Якутии. С 2014 года предприятие пополнило водоемы республики почти 7 миллионами мальков пеляди. Кроме того, в прошлом году нефтяники впервые организовали выпуск 3,27 тысячи мальков сибирского осетра в реку Лену в Хангаласском районе.

Мальков выращивают на рыбоводческом заводе, заранее адаптируют к условиям будущей среды обитания. К месту выпуска в реку рыбную молодь доставляют в специальных кислородных контейнерах для длительных транспортировок. Через полгода мальки пеляди станут взрослыми особями, а через несколько лет смогут дать потомство. В водоеме взрослая рыба вырастает до 55 сантиметров и достигает веса до 3 килограммов.

В экологической акции предприятия «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» традиционно участвовали студенты Мирнинского политехнического института, которые проходят обучение по программе «Роснефти» «школа - колледж/вуз - предприятие». Студенты познакомились с технологическими процессами рыбзавода и подготовкой мальков к «большому плаванию». Под руководством специалистов они приняли участие в выпуске рыбной молоди в водоем. Приобщение молодых людей к ценностям «Роснефти», в числе которых забота об окружающей среде, - одно из направлений экопросветительской работы компании.

Фото: Пресс-служба «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

Сохранение окружающей среды для будущих поколений - неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Деятельность предприятий компании направлена на повышение экологичности производства и снижение воздействия на окружающую среду. «Роснефть» ведет планомерную работу по сохранению биологического разнообразия и восполнению водных биоресурсов страны.

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» совершенствует подходы к управлению природоохранной деятельностью и наращивает масштабы экологических мероприятий. Волонтеры предприятия принимают активное участие в озеленении и уборке территорий, а также во всероссийских субботниках - «Чистые берега», «Вода России», «Зеленая Весна». В июне этого года нефтяники вместе с волонтерами «Движения первых» провели экологическую акцию в республиканском зоопарке «Орто-Дойду». В мае работники предприятия и члены их семей провели в Иркутске традиционную акцию по озеленению города в честь Дня Победы.

Справка

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» ведет деятельность на 11 лицензионных участках, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). Предприятие занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое входит в число самых крупных активов «Роснефти» в Восточной Сибири.