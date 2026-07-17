Убили мать и 11-летнего брата: Верховный суд поставил точку в деле школьниц из Якутска

Школьница сначала лишилась отца, а потом убила мать и брата. Фото: соцсети

Верховный суд Республики Саха (Якутия) оставил без изменения приговор двум несовершеннолетним, осужденным за жестокое убийство женщины и ее 11-летнего сына. Апелляционная инстанция отклонила доводы защиты о непричастности одной из девушек к преступлению. Приговор вступил в законную силу. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ранее суд первой инстанции признал школьниц виновными по статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Одной из осужденных назначено девять лет лишения свободы, второй - восемь лет. Обе будут отбывать наказание в воспитательной колонии.

Как уже сообщала «КП» – Якутия», трагедия произошла 2 октября 2025 года в одном из домов 202-го микрорайона Якутска. По данным следствия, 16-летняя дочь погибшей на фоне длительного конфликта с матерью решила расправиться с ней. Подросток была недовольна тем, что ее заставляли ходить в школу и контролировали учебу. Кроме того, она ревновала мать к младшему брату, считая, что ему уделяют больше внимания.

В день преступления девушка рассказала о своих намерениях близкой подруге. Следствие установило, что школьницы заранее договорились о расправе, распределили роли и вооружились ножом и молотком.

Когда женщина вошла в комнату, девушки напали на нее и нанесли множественные удары. От полученных травм мать одной из школьниц скончалась на месте. После этого несовершеннолетние остались ждать возвращения из школы 11-летнего мальчика. Когда ребенок зашел в квартиру, они также напали на него. От многочисленных ножевых ранений и ударов молотком мальчик погиб.

Во время судебного разбирательства дочь погибшей признала, что убила мать и брата, однако отрицала наличие предварительного сговора и утверждала, что действовала самостоятельно. Ее подруга полностью отрицала участие в убийстве, признавая лишь, что один раз ударила мальчика ножом и закрывала ему рот.

Однако суд счел собранные доказательства достаточными для вывода о том, что преступление было совершено двумя девушками по предварительному сговору.

21 мая 2026 года суд назначил одной из подсудимых девять лет лишения свободы, второй - восемь лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Кроме того, с осужденных солидарно взысканы 247 076 рублей материального ущерба и девять миллионов рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей стороны.

После вынесения приговора адвокаты одной из школьниц подали апелляционные жалобы. Защита настаивала, что девушка не участвовала в убийстве, и просила отменить обвинительный приговор.

Однако Верховный суд Якутии, изучив материалы уголовного дела и доводы сторон, не нашел оснований для изменения судебного решения. Апелляционная коллегия оставила жалобы без удовлетворения, а приговор - без изменения.

Таким образом, решение суда вступило в законную силу.

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