Школьница решила убить мать, потому что считала себя изгоем. Фото: соцсети

Спустя полгода после жуткой расправы в 202 микрорайоне суд поставил точку в деле, которое заставило содрогнуться всю республику. В октябре 2025 года в одной из квартир в Якутске были найдены мертвыми 40-летняя Валерия и ее 11-летний сын. На их телах были десятки следов от ударов молотком и ножом. Буквально сразу под подозрение попала дочь женщины – 16-летняя Настя*. Следователи также установили, что девушка действовала не одна. К убийству родных она привлекла свою подругу. И хотя в суде Настя настаивала, что ее знакомая ни при чем, собранные доказательства говорили об обратном. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

МЕСТЬ И РЕВНОСТЬ

Друзья и близкие Валерии вспоминают, что женщина всегда хорошо относилась к детям. Как и любая мама, она хотела для них лучшего. Женщина и представить не могла, что ее собственная дочь, которую она растила и пыталась заставить хорошо учиться, вынашивает план расправы. Мотивом для девушки стала неприязнь к матери. Подростку не нравилось, что ее заставляют ходить на занятия и учиться. К этому добавилась ревность – Насте казалось, что мама сильнее любит младшего брата и уделяет ему больше внимания.

Семья была дружной до смерти главы семейства в 2023 году. Фото: соцсети

Обида копилась, и школьница решилась на страшное. Леденящие душу события развернулись вечером 2 октября 2025 года. Настя посвятила в свой замысел подругу Олю* и в тот день пригласила ее домой, когда в квартире находилась только Валерия. Как установил суд, руководствуясь «ложно понятым чувством солидарности», Оля согласилась помочь «решить проблему».

Заранее решив, как будут действовать, девочки напали на женщину с ножом и молотком. Удары сыпались хаотично, но их оказалось так много, что через несколько минут Валерия скончалась от полученных ранений. В этот момент из школы вернулся младший брат. Убивать свидетеля девушки не планировали, но и останавливаться не стали. 11-летний мальчик, который даже не успел снять рюкзак, был забит насмерть.

Судмедэксперты позже зафиксировали на телах жертв колото-резаные раны, повлекшие повреждение жизненно важных органов и острую кровопотерю.

Девушки отправились домой к Оле, а на следующий день Настя вернулась в свою квартиру и вызвала полицию. По адресу приехали следователи, которые почти сразу установили причастность школьниц к убийству. Девушек взяли под стражу.

Источник: СУ СКР по Якутии Видео с места убийства женщины и ее 11-летнего сына в Якутске

ПЫТАЛАСЬ ОПРАВДАТЬ ПОДРУГУ

Расследование и рассмотрение дела заняло около полугода. В судебном заседании дочь убитой пыталась юлить. Она признавала вину лишь частично, утверждая, что убивала мать и брата одна, а подруга тут ни при чем. Сама же подруга и вовсе ушла в глухую оборону, заявив, что была случайным свидетелем и к смерти людей непричастна.

Однако доказательства, собранные следователями говорили о причастности двоих девушек. Суд признал обеих виновными в убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Первый заместитель прокурора республики Сергей Губин, поддерживавший гособвинение, настаивал на справедливом наказании. Суд, учтя возраст подсудимых, частичное признание вины и способствование раскрытию преступления, вынес решение.

- Несовершеннолетней девушке назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет, а ее подруге в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Осужденные обязаны выплатить более 9,2 миллиона рублей в качестве возмещения материального ущерба и морального вреда, - рассказали в пресс-службе судов Якутии.

Пока общественность гадала, почему девочки из благополучных семей пошли на такое зверство, в сети гуляло множество слухов. В частности, была версия о том, у дочери погибшей якобы имелись серьезные проблемы со здоровьем, что могло повлиять на ее психику.

- Эта информация не соответствует действительности, - уточнили «КП» - Якутия» в прокуратуре республики.

Также в ведомстве «Комсомолке» уточнили судьбу преступниц после совершеннолетия. Девушки проведут в воспитательной колонии совсем недолго. Как только им исполнится 18 лет, оставшийся срок они будут отбывать уже во взрослой колонии общего режима. Однако приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

*Имена изменены

