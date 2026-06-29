Кэрэчээнэ - рожденная в лаборатории собака, которая четыре раза сама стала мамой. Фото: питомник «Байанай»

Недавняя новость о появлении «на публике» клонированной якутской лайки наделала много шума на просторах интернета. Редакции «КП» - Якутия» удалось связаться с Юрием Петровичем Борисовым, руководителем питомника «Байанай», где вот уже девять лет живет одна из самых известных собак республики.

Юрий Петрович согласился развеять мифы и рассказать не только о научных подробностях, но и о простой, житейской стороне жизни уникальной собаки по кличке Кэрэчээнэ. Какая она в быту? Помнит ли о своём «звёздном» происхождении? И правда ли, что материнский инстинкт заложен даже в генетической копии?

«ПОДАРОК» ДЛЯ НАУКИ

Напомним, история началась в 2017 году, когда в Якутск приехал южнокорейский ученый, доктор Хван. Его интересовала якутская лайка - уникальная аборигенная порода, выведенная самой природой в суровых условиях Севера. Эти собаки веками помогали человеку выживать, охотились, перевозили грузы, согревали в лютые морозы. Однако с течением времени численность чистокровных лаек начала сокращаться, и встал вопрос о сохранении генофонда.

Клонирование рассматривалось не как прихоть, а как научный инструмент - возможность в буквальном смысле «воскресить» выдающихся представителей породы, чьи рабочие качества и здоровье проверены поколениями.

Операция по клонированию в институте доктора Хвана. Фото: питомник «Байанай»

В питомнике «Байанай» доктор Хван взял биологический материал - крошечные фрагменты ушных тканей двух якутских лаек. Благодаря современным технологиям на свет появились два клонированных щенка.

Два клона живут вместе. Фото: питомник «Байанай»

- Кэрэчээнэ - клон лайки Сютюк, что в переводе означает «Наперсток». Кобель Бэлэх - это «Подарок», - пояснил «КП» - Якутия» Юрий Петрович. - Они оба очень похожи на свои оригиналы. По характеру спокойные, незлобные - ни к людям, ни к собакам.

Несмотря на лабораторное прошлое, эти собаки оказались настоящими якутскими аборигенами по духу - с устойчивой психикой и добрым нравом. Такой спокойный характер - настоящая находка для питомника, где животные живут бок о бок.

ЧЕТЫРЕЖДЫ МАМА

Один из самых волнительных вопросов - не сказалось ли отсутствие матери на материнских качествах самой Кэрэчээнэ? Ведь ее появление на свет было чудом науки, а не результатом естественного рождения и вскармливания. Оказалось, что природу не обманешь. Кэрэчээнэ стала мамой целых четыре раза и проявила себя с самой лучшей стороны.

Кэрэчээнэ доказала - материнский инстинкт заложен в генах. Фото: предоставлено "КП"

Она с трепетом ухаживала за потомством, доказывая, что материнский инстинкт диктуется отнюдь не обстоятельствами рождения, а заботой, заложенной в породе веками. К сожалению, несмотря на успехи Кэрэчээнэ в роли матери, руководство питомника приняло решение не оставлять щенков себе.

ОХОТНИЧЬЯ ДИНАСТИЯ

Где же сейчас наследники клонированной звезды? Юрий Борисов говорит, что все щенки здоровы и заняты настоящей охотничьей работой.

- Всех щенков от Кэрэчээнэ раздали охотникам по всей республике. Они хорошо показали себя на охоте. Универсальные. Работают по лосю, медведю и соболю. К сожалению, ни одного щенка себе не оставили.

Байанай - оригинал клона Бэлэх. Фото: предоставлено "КП"

Универсальность - главный экзамен для якутской лайки. И тот факт, что потомки клонированной собаки не просто бегают по выставкам, а добывают зверя в суровых условиях, говорит о сохранении всех рабочих качеств знаменитой Сютюк.

Что касается особого ухода, то, как выяснилось, нет никаких «золотых клеток» и космических диет. Кэрэчээнэ не требует к себе какого-то исключительного внимания ил ветеринарного сопровождения, отличного от других лаек. Забота о ее здоровье строится так же, как и о любом другом обитателе питомника: сбалансированное питание, свежий воздух и внимание человека. Долголетие и сила собаки в ее естественности.

Кэрэчээнэ и ее генетический брат Бэлэх - не просто «коллеги по эксперименту», а родственные души. Они живут в питомнике вместе и, по словам Юрия Петровича, отлично ладят, подтверждая, что якутская лайка - существо стайное и дружелюбное.

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