«Красавица» умница: Уникальная клонированная лайка Кэрэчээнэ живет в Якутии

У Кэрэчээнэ есть еще сестра Бэлэх. Фото: СВФУ

Якутия продолжает удивлять гостей и жителей не только природой и культурой, но и передовыми технологиями. Во время большого пресс-тура журналистов и блогеров в республике показали клонированную якутскую лайку по кличке Кэрэчээнэ (в переводе с якутского - «Красавица»). Собака стала одним из символов успешного применения биотехнологий для сохранения аборигенных пород. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Кэрэчээнэ уже четырежды становилась мамой. Фото: СВФУ

История Кэрэчээнэ и ее «сестры» Бэлэх началась в 2017 году, когда южнокорейские специалисты совместно с учеными Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) реализовали проект по клонированию якутских лаек. Сейчас обеим собакам по 9 лет, они живут в клубе любителей охотничьих собак «Байанай» в Якутске. Как рассказал председатель клуба Юрий Борисов, Кэрэчээнэ чувствует себя хорошо и четырежды становилась матерью. Ее щенки уже помогают охотникам, полностью унаследовав рабочие качества породы.

Якутская лайка считается одной из самых известных северных пород. Она отличается выносливостью, устойчивостью к экстремально низким температурам и веками помогает людям на охоте, в путешествиях и в быту. Для Якутии сохранение таких животных - не просто вопрос кинологии, а часть сохранения истории, традиций и культуры. Ученые подчеркивают: клонирование было задумано как способ сохранить уникальную породу с ценными рабочими качествами.

Клонированная лайка легко нашла общий язык с обычными сородичами. Фото: СВФУ

Проект стал заметным примером международного научного сотрудничества. В отличие от лабораторных моделей, Кэрэчээнэ и Бэлэх живут в обычных условиях собачьего клуба, ведут типичную для охотничьих лаек жизнь и полноценно участвуют в разведении. Любопытно, что между клонами и оригинальной собакой не возникло конфликтов - они быстро нашли общий язык и спокойно уживаются вместе.

Кэрэчээнэ - это пример уникальной работы ученых. Фото: СВФУ

В рамках пресс-тура гости из разных регионов России посетили СВФУ, где познакомились с клонированной лайкой, пообщались на якутском языке с помощью цифрового помощника «Айта» и увидели Музей мамонта, в том числе самого древнего мамонтенка Яну. Организаторами выступили СВФУ и АНО «Национальные приоритеты».

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