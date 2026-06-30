Специалисты определили, что в объектив попала самка Фото: Роман Широких/нацпарк «Ленские столбы»

В национальном парке «Ленские столбы» произошла редкая удача для орнитологов - фотоловушка в местности Куонан запечатлела желну, или черного дятла. Это самый крупный представитель семейства дятловых в России: по размерам он почти не уступает вороне. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На снимках видно его угольно-черное оперение с благородным синим отливом и ярко-красный аксессуар на голове. По этой характерной детали специалисты точно определили, что в объектив попала именно самка - у нее красное пятно только на затылке, напоминающее кокетливый берет, тогда как у самцов красным горит вся макушка.

Желна не занесена в Красную книгу, но всегда привлекает к себе внимание благодаря своей заметности и поведению. Эту птицу называют «энерджайзером» тайги: она невероятно активна, а ее барабанную дробь по дереву можно услышать за сотни метров. Кроме того, черный дятел отличается громкими, резкими и даже немного тоскливыми криками, которые невозможно спутать с голосами других птиц.

В нацпарке «Ленские столбы» заметили самого крупного дятла России Видео: Роман Широких/нацпарк «Ленские столбы»

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