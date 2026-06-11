Поликлиники будут принимать пациентов, но сокращенно Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске в праздничный день 12 июня медицинские учреждения перейдут на особый режим работы. Поликлиники будут принимать пациентов, но сокращенно, а вот травмпункты и скорая помощь станут работать без выходных. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

График работы поликлиник Якутска 12 июня

Участковые врачи будут вести прием с 9 утра до 3 часов дня. В эти же часы можно вызвать доктора на дом. Женские консультации тоже работают до 15:00. Перевязочные и процедурные кабинеты будут открыты по графику медучреждений.

График работы травмпунктов Якутска 12 июня

Травмпункты для детей и взрослых принимают круглосуточно, без перерывов. Взрослый травмпункт №2 работает с 8 утра до 8 вечера.

График работы стоматологий кабинетов Якутска 12 июня

Офтальмологическая больница на Свердлова, 17, оказывает неотложную помощь круглосуточно, но есть технические перерывы на санитарную обработку. Стоматологи помогут при острой боли 12 и 14 июня с 9 до 15, а 13 июня - с 8 до 20 часов. Скорая помощь доступна в любое время по телефонам 03, 103 или 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С гитарой у театра и флагом в руках: как Якутия отметит День России в 2026 году