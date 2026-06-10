В Якутии утверждена программа празднования Дня России - 2026 Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приближается один из главных государственных праздников страны. В Республике Саха подготовили насыщенную программу на День России, который празднуют 12 июня. Торжества охватят не только столицу региона, но и каждый район. Рассказываем, куда пойти, что посмотреть и где пройдут мероприятия на День России в Якутии в 2026 году.

МЕРОПРИЯТИЯ В ЯКУТСКЕ С 10 ПО 11 ИЮНЯ

В эти дни Якутск принимает гостей и участников событий, посвященных юбилеям: 325-летию Якутского казачьего полка и 35-летию возрождения казачества в республике. Ожидаются показательные выступления, исторические реконструкции и особая казачья удаль.

11 июня на базе центра «Патриот» пройдет акция «СВОим примером» - откровенный разговор о героизме и долге. В этот же день по всей республике стартует патриотическая акция «Российский триколор». Волонтеры будут раздавать ленточки в цветах государственного флага.

ПРОГРАММА ДНЯ РОССИИ В ЯКУТСКЕ НА 12 ИЮНЯ

Основная программа праздничных событий запланирована на пятницу. Празднование Дня России в Якутске в 2026 году обещает быть громким, массовым и патриотичным. Главные площадки, где развернутся мероприятия - площади Республики и Орджоникидзе, а также Зал Республики.

Программа Дня России в Якутске на 12 июня 2026 года:

- Церемония награждения. В Зале Республики пройдет вручение государственных наград Российской Федерации. Лучшие якутяне получат заслуженное признание.

- Спорт для всех. Старт республиканского полумарафона «Забег единства». Событие обещает объединить бегунов со всех уголков республики. Это отличная возможность встретить праздник активно.

- Музыка на двух площадках. На площади Орджоникидзе развернутся концертные программы «Славим тебя, Россия» и «Всегда на страже». А главным вечерним событием станет торжественная программа на площади Республики.

- Память истории. Церемония возложения цветов к памятнику Петру Бекетову, основателю Якутска. Дань уважения землепроходцу, с которого начиналась история города.

- Гитарный вечер. Завершит длинный день фестиваль гитарной песни «Белые ночи», который расположится у Театра эстрады имени Платонова.

КАК ОТМЕТЯТ ДЕНЬ РОССИИ В РАЙОНАХ ЯКУТИИ

Праздник не ограничивается столицей республики. Программа Дня России в Якутии 2026 развернется во всех муниципальных образованиях и городских округах.

В населенных пунктах пройдут велопробеги и автопробеги с флагами России. Колонны машин, украшенных триколорами, проедут по центральным улицам, чтобы напомнить о единстве большой страны. Клубы и библиотеки подготовят тематические книжные выставки, викторины по истории Отечества и библиотечные уроки для детей.

Отдельной строкой идет всероссийская акция «Флаги России». Окна домов, учреждений и автомобили расцветят бело-сине-красными полотнищами. Ну а для тех, кто задержится в Якутске на все выходные, фестиваль «Белые ночи» продолжит работу и 13 июня. Так что праздник плавно перетечет в музыкальные выходные.

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