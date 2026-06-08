Знакомая привела к огромным долгам: жительница Якутска потеряла 6 миллионов, снимая порчу у «белой ведьмы» по совету подруги

Ритуалы по избавлению от порчи проводились дистанционно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске полиция задержала «белую ведьму», которая полтора года обманывала доверчивую клиентку. Женщина пришла к ней снимать порчу, а в итоге осталась без огромной суммы денег - больше 5,9 миллиона рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как выяснилось, «целительницу» пострадавшей посоветовала знакомая. Ритуалы по избавлению от порчи проводились дистанционно, хотя обе женщины живут в одном городе. Деньги уходили регулярно, а неприятности у клиентки, наоборот, только множились.

«Процесс «избавления от порчи» занял около полутора лет, и за это время ведьма обогатилась на сумму свыше 5 млн 900 тысяч рублей», - рассказали в полиции.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Правоохранители отмечают, что жертвы аферистов часто имеют так называемое магическое мышление - психологическую особенность, которая заставляет верить в сверхъестественные методы решения проблем. Гражданам советуют не доверять «волшебникам» и помнить, что настоящие проблемы решаются не ритуалами, а с помощью врачей и здравого смысла.

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