Следователи раскрыли аферу на 40 миллионов рублей Фото: УМВД России по Якутии.

В Якутии следователи собрали все материалы по делу о масштабной афере на рынке строительства частных домов. Перед судом предстанут руководители компании ООО «Дыгын Строй» и их сообщница, которых обвиняют в многомиллионном хищении денег. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На скамье подсудимых окажется семейный подряд. 28-летняя женщина, занимавшая пост генерального директора строительной фирмы, вступила в сговор со своим 29-летним супругом, который числился исполнительным директором. Третьей участницей стала 45-летняя родственница, работавшая на знакомого индивидуального предпринимателя и имевшая доступ к его документам и печати. Эта деталь позволила аферистам придавать своим махинациям вид легальных.

За время существования фирмы не было построено ни одного дома Фото: УМВД России по Якутии.

Мошенники промышляли с декабря 2023 по ноябрь 2024 года. Они даже развернули рекламную кампанию в социальных сетях и региональных СМИ, предлагая якутянам услуги по строительству домов. Чтобы войти в доверие к потенциальным жертвам, они устраивали целые туры по отстроенным домам, к которым сами не имели никакого отношения.

Заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, подельники заключали с клиентами договоры и получали деньги. После этого создавался вид бурной деятельности. Мошенники принимались за устройство фундамента, а иногда успевали только уложить несколько венцов из бруса. Как только заказчики вносили всю сумму, компания начинала под различными предлогами переносить сроки строительства, а затем и вовсе исчезала с радаров.

Подрядчик только делал вид, что строит дома Фото: УМВД России по Якутии.

За весь период работы подрядчик не построил ни одного дома. Всего от рук аферистов пострадали 14 человек из девяти семей, а общая сумма причиненного ущерба достигла колоссальной цифры в 40 миллионов рублей.

Пока люди оставались без жилья и денег, гендиректор стройфирмы откровенно демонстрировала свое материальное благополучие в соцсетях, не скрывая роскошного образа жизни. Похищенные деньги обвиняемые тратили по своему усмотрению.

В рамках расследования следователям пришлось провести огромный объем работы. Было выполнено более 12 различных судебных экспертиз, включая строительно-технические, оценочные, бухгалтерские и почерковедческие исследования. Все они легли в основу доказательной базы.

Чтобы возместить ущерб потерпевшим была проведена работа по выявлению имущества, приобретенного на похищенные средства и оформленного на разных подставных лиц. По ходатайству следователя суд наложил арест на серьезные активы: два внедорожника премиум-класса «Лексус», два земельных участка и новый частный дом в Якутске. Кроме того, был арестован банковский счет с крупной суммой.

Полиция закончила расследование и теперь судьбу аферистов решит суд

Сейчас материалы уголовного дела, насчитывающего девять эпизодов преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой» направлены в прокуратуру Якутска. Ведомству предстоит утвердить обвинительное заключение, после чего дело уйдет в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое может грозить аферистам – лишение свободы на срок до 10 лет и штраф в миллион рублей.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru