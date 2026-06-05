Каждый третий дачник уже закупился к лету

Фото: пресс-служба ОК

По данным опроса, 60% россиян ездят летом на дачу: 39% проводят сезон на собственной даче, 13% — на даче родственников или друзей, еще 8% бывают там изредка.

50% опрошенных еще ничего не купили для дачного комфорта, из них 20% не планируют трат именно этим летом, а 28% респондентов приобрели уже много товаров для дачи. Еще 22% — купили лишь пару вещей.

Покупки для дачи чаще всего совершают на маркетплейсах (45%), а также в офлайн строительных и садовых магазинах (35%). Чаще всего за дачные товары платят банковской картой (35%), еще 15% используют платежные сервисы и приложения, по 13% — СБП и электронные кошельки.

Интерес к дачной теме заметен и в контентных предпочтениях пользователей. По данным ОК, в мае 2026 года в топ 5 самых популярных публикаций в тематике «Садоводство» вошли материалы о том, как удобрять косточковые деревья, лайфхаки по проверке спелости картофеля, советы по выбору саженцев, подборки полезных приспособлений для дачников и рекомендации по срокам посадки овощной рассады.

Говоря о бюджете на комфортное лето на даче, 28% назвали разумной тратой сумму 10–30 тыс. рублей за сезон. Еще 22% готовы уложиться в сумму до 10 тыс. рублей, а 20% — потратить 30–60 тыс. рублей. При этом 19% респондентов допускают расходы 60–100 тыс. рублей за лето, а 11% готовы потратить более 100 тыс. рублей.

Среди самых популярных планов на сезон — покупка техники для участка (16%), проведение освещения и настройка интернета или усилителя связи (по 11%), обновление мебели и шезлонгов и обустройство детской зоны (по 10%). Чаще всего россияне вкладываются в дачный комфорт, чтобы чаще отдыхать за городом (24%), встречаться с близкими (18%) и добавить удобства и уюта.