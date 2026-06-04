Потолки высотой 3,6 метра и панорамные окна: какие резиденции предлагают в новом бизнес-квартале ГК «Расцветай»

«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» - для тех, кто всегда хочет быть в эпицентре событий и выбирает масштаб, динамику, возможности и ежедневное вдохновение. Фото: ГК «Расцветай»

«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» - новая глава в развитии центра Новосибирска. Девелопер переосмысливает территорию легендарного ЦУМа, превращая ее в современный бизнес-квартал. Здесь воплощена концепция 15-минутного города, в котором можно реализовать все важные сценарии повседневной жизни.

В составе бизнес-квартала ГК «Расцветай» возведет три стильных корпуса высотой 7 - 8 - 22 этажа и 30-этажную башню-доминанту, которая сформирует вертикальный каркас проекта.

«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» - проект, где жилые резиденции бизнес-класса, сервисные апартаменты 4+ звезды, бизнес-центр класса А, коммерческая недвижимость, трехуровневый паркинг объединены в экосистему.

Из панорамных окон нового проекта ГК «Расцветай» открываются виды на центр столицы Сибири. Фото: ГК «Расцветай»

Один из плюсов жилых резиденций нового флагманского проекта ГК «Расцветай» - свободные планировки, позволяющие зонировать пространство с учетом индивидуальных потребностей. Высота потолков до 3,6 метра. Из панорамных окон открываются виды на центр столицы Сибири. Такое архитектурное решение подчеркивает статус проекта и ориентированность на покупателей, которые ценят престижное расположение и динамичный урбанистический пейзаж.

Естественным продолжением резиденции станет гранд-лобби, интерьер которого выполнен в эстетике современных премиум-пространств: благородная палитра отделки и натуральные материалы формируют выразительный, запоминающийся облик. Высота потолков 4,8 метра наполняет пространство светом и воздухом.

Премиальные апартаменты уровня 4+ звезды под управлением профессиональной УК «КЕЙПОРТ» из Санкт-Петербурга - новый стандарт делового и туристического проживания в столице Сибири.

В «Первом бизнес-квартале ГК Расцветай» все, что нужно для ежедневной жизни - от любимого ресторана до коммерческого детского сада, - находится в одном месте. Фото: ГК «Расцветай»

Бизнес-центр класса А в новом проекте ГК «Расцветай» - это более 12 000 квадратных метров решений для бизнеса любого масштаба. Смарт-офисы площадью 25 - 40 квадратных метров подойдут для небольших коллективов и частных инвесторов. Пространства площадью 70 - 100 квадратных метров - возможность создания открытых офисов, которые сегодня становятся стандартом для команд, ценящих гибкость, прозрачность процессов и комфортное взаимодействие. Есть и редкие для Новосибирска масштабные блоки площадью от 150 квадратных метров с полноценными представительскими зонами, переговорными, кухнями и комнатами отдыха.

- Мы создаем новую точку притяжения для бизнеса и ежедневной городской жизни. В центре нашей концепции - удобные пространства: жилые резиденции, апартаменты, бизнес-кластер и торговая галерея - все это создает синергию между разными аспектами повседневной жизни. К примеру, резидент апартаментов становится посетителем кафе, а работник офиса - клиентом фитнес-студии вечером. Мы уверены, что «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» станет новым стандартом комфортной жизни в сердце Новосибирска, - отметили в пресс-службе девелопера.

Подробности:

(383) 255-88-22

Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 23

расцветай-первый.рф

Проектное финансирование: ПАО «Сбербанк»

Застройщик: ООО «СЗ «Эллада». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Реклама. ООО «СЗ «Расцветай на Красном». ИНН 5406655430. erid: 2W5zFK8aHqB