Россияне старшего возраста рассказали про свой культурный досуг

Опрос показал, что для большинства опрошенных «дачный сезон» не становится причиной отказываться от мероприятий: 55% респондентов отметили, что он не влияет на их активность. Еще 16% сообщили, что летом ходят на мероприятия реже, но не связывают это с дачным сезоном. При этом 29% респондентов отметили, что дачный сезон все же влияет на частоту посещений.

Среди форматов, которые пользователи старше 55 лет чаще всего выбирают для культурного досуга, лидируют концерты — их назвали 43% респондентов. На втором месте — театр, спектакли и постановки (16%). Ещё 8% отмечали интерес к праздникам и массовым мероприятиям, включая государственные даты и городские события.

Чаще всего о мероприятиях респонденты узнают от знакомых, друзей и родственников – так ответили 33% участников опроса. На втором месте — интернет и онлайн поиск (17%). Еще по 8% узнают о событиях через объявления и афиши, а также через пуш-уведомления.

Исследование также показало, что старшая аудитория достаточно уверенно ориентируется в покупке билетов: 56% респондентов покупают их самостоятельно (из них 27% — онлайн, 29% — офлайн). При этом 37% отмечают, что им помогают при покупке. Часть опрошенных также призналась, что не покупает билеты, потому что предпочитает бесплатные мероприятия.

Принимая решение о посещении, респонденты чаще всего ориентируются на личный интерес и доступность события, а также на самочувствие, наличие свободного времени и финансовые возможности. Также для многих важен «социальный» аспект досуга: 37% респондентов предпочитают ходить на мероприятия в компании и обычно зовут кого то с собой, 26% делают это время от времени.