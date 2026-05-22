В Якутии продолжается активная фаза весеннего ледохода. Спасатели ведут мониторинг с помощью беспилотников. На реке Лене в Намском и Кобяйском районах нижняя кромка льда находится в устье реки Вилюй. Уровень воды там составляет 1110 сантиметров при критической отметке 1315. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Верхняя кромка находится у поселка Графский Берег, где вода поднялась до 861 сантиметра. За сутки протяженность ледохода увеличилась на 27 километров. В ближайшие дни лед должен дойти до Жиганска. В селе Сыгыннах Намского района вода уже пошла на убыль.

На Колыме у поселка Зырянка уровень воды достиг 688 сантиметров. Из-за вскрытия реки наблюдается подтопление 30% взлетно-посадочной полосы аэропорта. В ближайшие сутки рост уровня продолжится. На реке Оленек у поселка Оленек уровень воды составляет 800 сантиметров. На Яне и Индигирке пока только закраины и вода на льду. Вскрытие там ожидают 23-25 мая.

«На реке Лена ожидается постепенное понижение уровней воды и освобождение дворовых территорий в населенных пунктах, работают комиссии по оценке ущерба», - рассказал начальник ГУ МЧС по Якутии Павел Гарин.

Спасатели продолжают берегоукрепительные работы. Специалисты оказывают адресную помощь населению и проводят профилактические беседы с жителями прибрежных сел.

