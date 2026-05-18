Ледоход на Лене растянулся уже на 358 километров Фото: ГУ МЧС России по Якутии.

Паводковая обстановка в Якутии остается напряженной уже несколько дней. Якутск пока держится, но на севере и в пригородах - настоящая борьба со стихией. Лена пошла, и пошла агрессивно. Активная фаза ледохода, о которой предупреждали синоптики, накрыла столицу республики 17-18 мая. Огромные глыбы льда выбрасывает прямо на берег, вода прибывает на глазах, а люди в спешке покидают затопленные дворы. Где-то пришлось подрывать лед, где-то спасать скот и перекрывать трассы. Рассказываем, что происходит прямо сейчас, в материале «КП» - Якутия».

ВОДА ПРИБЫВАЕТ

Утро 18 мая заставило понервничать жителей пригородных сел. Уровень Лены резко пополз вверх, и счет пошел на сантиметры. В одном из районов вода уже перемахнула критическую отметку почти на 30 сантиметров. Местные не скрывают тревоги.

Дворы превратились в озера, по улицам плавают льдины. В нескольких населенных пунктах, куда подобралась большая вода, в целях безопасности экстренно отключили электричество. Люди сидят без света, но главное - чтобы вода не пошла дальше.

КАНГАЛАССЫ УШЛИ ПОД ВОДУ

Самая тревожная картина - в микрорайоне Кангалассы. Утром 18 мая глава Якутска Евгений Григорьев провел оперативное совещание, выехав на место - вода превысила опасные отметки и зашла в жилые массивы.

Глава города объяснил причину - образовался затор льда ниже по течению, в Намском улусе. Из-за этой пробки вода встала и пошла в домам. В Кангалассах уже подтоплены несколько домов и приусадебных участков. Спасатели и администрация держат руку на пульсе. На месте дежурит автобус ЯПАК, готовый в любой момент эвакуировать людей в пункты временного размещения. Евгений Григорьев пообещал, что оценка ущерба и компенсации будут проведены оперативно, как только сойдет вода.

Источник: администрация Якутска Евгений Григорьев провел оперативные совещания в связи с паводком

ТУЛАГИНО НА НИЗКОМ СТАРТЕ

Следующая точка контроля - Тулагино-Кильдямский наслег. Здесь пока сухо, но расслабляться рано. Глава города сообщил, что до критического уровня воде осталось подняться всего 60 сантиметров. Это совсем немного, учитывая, что большая вода только подходит.

В селах уже работает тяжелая техника, заготовлены горы песка и скальника. Спасатели мониторят уровень ежечасно. Главная задача сейчас - уберечь живность: местных жителей еще 17 мая обязали срочно переправить коров и лошадей на возвышенности. Скот перегоняют на «Радиоцентр», в район Кангаласской горы и в пункт «Ат дала».

ЛЕД У НАМЦЕВ РАЗНЕСЛИ ВЗРЫВЧАТКОЙ

Чтобы спасти ситуацию и убрать тот самый затор, который топит Кангалассы, в бой пошла «тяжелая артиллерия». МЧС провело настоящую спецоперацию на реке. Вертолет Ми-8 провел разведку, после чего в 14 километрах выше села Намцы был произведен подрыв ледового поля. Подрывники использовали 0,8 тонны взрывчатки.

Спасатели использовали взрывчатку, чтобы убрать затор на реке. Фото: Служба спасения Якутии

Это сработало. В ведомстве отчитались о том, что ледовый затор разрушен, ледоход возобновился, уровни воды стабилизировались. Это значит, что пробка рассосалась, и река пошла. Теперь вся эта масса льда и воды движется вниз по течению.

ДОРОГИ УХОДЯТ ПОД ВОДУ

Из-за разгула стихии полностью парализовано движение по региональной трассе «Борогон». Дорожники бьют тревогу: вода перелилась через проезжую часть сразу в двух местах - на 1-3 километре и на 25-26 километре. Проезд там сейчас невозможен.

Подрядчики дежурят круглосуточно, но начать откачку и ремонт смогут только тогда, когда уровень воды пойдет на спад. Пока что путь закрыт, и водителям придется искать пути объезда или ждать.

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ДРУГИХ РЕКАХ

Ледоход на Лене растянулся уже на 358 километров и за сутки прошел еще 43 километра. В ближайшее время ждут вскрытия у Батамая. Река Алдан тоже «ожила» и несет свои воды в Лену, что добавляет объема. А на Вилюе ледоход за сутки прошел сразу 84 километра.

Повышенное внимание сейчас Колыме. Там пока ледостав, но вскрытие ожидается со дня на день (у Зырянки – 19-21 мая). Глава МЧС Якутии Павел Гарин доложил, что в полную готовность приведены оперативные группы «Колыма-1» и «Колыма-2». За реками следят с беспилотников и из космоса.

ПЕРВЫЕ ПОСТРАДАВШИЕ

Есть и первые подтопленцы. В селе Кытыл-Дюра Хангаласского района большая вода ночью зашла в низины. Результат: 15 дворов и два жилых дома оказались в воде. Пятерых человек эвакуировали в сельский клуб, остальные разъехались по родственникам на верхнюю часть села. Жертв нет, но люди напуганы.

Обстановка в Якутии напряженная, но контролируемая. Власти работают в круглосуточном режиме. «Комсомолка» следит за развитием событий.

