Полгода умирала в больнице: жителя Якутии осудили за жестокое избиение бабушки девятилетней давности

В феврале 2017 года она скончалась в больнице

В Якутске осудили мужчину за преступление, совершенное больше девяти лет назад. В августе 2016 года он напился и устроил ссору в квартире. Его оппонентом стала родная бабушка 1939 года рождения. Пожилая женщина не могла защитить себя из-за возраста. Внук нанес ей не менее семи ударов руками по голове и рукам. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Бабушку госпитализировали. Несмотря на лечение, в феврале 2017 года она скончалась в больнице. Дело долго стояло на месте. Следствие было приостановлено. Но прокуратура потребовала возобновить расследование. Материалы передали в СУ СК России по Якутии. В суде мужчина вину не признал. Он заявил, что его удары не привели к смерти старушки.

«Государственным обвинителем - заместителем прокурора республики Павлом Смагоринским суду представлены неопровержимые доказательства виновности подсудимого», - сообщили в надзорном ведомстве региона.

Суд признал мужчину виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Ему частично сложили наказание с другим приговором. Окончательный срок составил 12 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Приговор еще может быть обжалован.

