Пять дней мучился от дикой боли: мужчина скончался после поездки к знакомому в Якутии

На теле погибшего эксперты насчитали не меньше 32 травм

Житель Олекминского района отправится в колонию после того, как по его вине погиб мужчина. В январе он встретился со знакомым, но вместо дружеских разговоров между ними завязалась ссора. Выясняя отношения, молодой человек напал на приятеля и стал избивать его куда придется. А спустя несколько дней, когда казалось, что все утряслось, родственница нашла пострадавшего мертвым в его квартире. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

С 8 на 9 января 2026 года подсудимый и его ровесник из Олекминского района вместе выпивали. Между мужчинами вспыхнула ссора - банальная пьяная неприязнь. Вместо того, чтобы разойтись, 28-летний мужчина начал избивать знакомого руками и ногами. Позже эксперты насчитают на теле жертвы не меньше 32 следов от ударов.

Мужчина избил знакомого из-за ссоры, после чего отпустил его домой

Сразу после драки потерпевший еще держался на ногах. Он не вызвал скорую и не поехал в больницу. После затянувшегося празднования мужчина отправился к себе домой в село Бердигестях. Там ему становилось все хуже. Спустя несколько дней, 14 января, его тело обнаружила родственница. Она и вызвала медиков, но было уже поздно.

Вскрытие показало страшную картину. У погибшего была буквально раздавлена грудная клетка. Врачи поставили диагноз - закрытая тупая травма с переломами ребер и сильнейшим внутренним кровоизлиянием. Раны воспалились, и организм не выдержал.

Следственный комитет открыл уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

- Следствием проведен комплекс действий, направленных на сбор доказательственной базы. На основании собранных доказательств приговором суда с учетом позиции гособвинителя подсудимый признан виновным и приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в СУ СКР по Якутии.

Как рассказали в прокуратуре республики, осужденному также предстоит выплатить родным погибшего три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.

