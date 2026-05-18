Лишил жизни жену и не исправился: осужденный за убийство супруги с инвалидностью якутянин хотел выйти на свободу раньше срока

Якутская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях участвовала в судебном заседании. Осужденный, отбывающий наказание за убийство, попросился на свободу досрочно. Но суд, выслушав прокурора, отказал. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Мужчина сидит с февраля 2020 года – ему дали девять лет строгого режима. Преступление: убийство гражданской супруги. Женщина была инвалидом, и он за ней ухаживал. То есть человек, который должен был быть опорой и защитой, стал убийцей.

В исправительной колонии, где отбывает срок осужденный, его характеризуют отрицательно. За время заключения он систематически нарушал внутренний распорядок. Его неоднократно привлекали к дисциплинарной ответственности, в том числе водворяли в штрафной изолятор. Вместо того чтобы доказывать свое исправление, мужчина продолжал нарушать правила.

Суд учел мнение прокурора и отказал в условно-досрочном освобождении. Постановление пока не вступило в законную силу.

