Просил деньги на алкоголь: в Якутии внук жестоко расправился с бабушкой. Фото: следком Якутии

В Нюрбинском районе Якутии завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, которого обвиняют в смерти собственной бабушки. По версии следствия, причиной жестокой расправы стал отказ пожилой женщины дать внуку деньги на алкоголь.

Как сообщили в Следственном комитете по Якутии, трагедия произошла 10 марта 2026 года. Мужчина находился дома в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент он потребовал у своей 86-летней бабушки деньги на покупку спиртного. Когда пенсионерка отказала, конфликт резко перерос в насилие.

Следствие установило, что обвиняемый сначала толкнул пожилую женщину, из-за чего она упала на диван. Однако на этом мужчина не остановился. По данным следователей, он начал избивать бабушку руками и ногами, нанося удары по лицу, телу и животу.

Тяжело пострадавшую женщину спустя некоторое время обнаружила мать обвиняемого, вернувшаяся домой после работы. Она сразу вызвала скорую помощь. Пенсионерку экстренно доставили в больницу, где врачи пытались спасти ей жизнь.

Несмотря на усилия медиков, вечером того же дня женщина скончалась в реанимации. Согласно заключению экспертов, причиной смерти стали тяжелые травмы грудной клетки и живота, осложнившиеся травматическим шоком.

После задержания мужчина был заключен под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего по неосторожности.

В Следственном комитете сообщили, что по делу проведен весь необходимый комплекс следственных действий: допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы и собраны доказательства. Прокуратура Нюрбинского района уже утвердила обвинительное заключение.

Теперь уголовное дело направлено в суд, где будет решаться дальнейшая судьба обвиняемого. Ему грозит длительный срок лишения свободы.

